Gündem Adananın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi
EĞİTİM

Adana'da okullar tatil mi? Ceyhan'da sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak nedeniyle eğitime ara verildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, şiddetli sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi. Adana'nın merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki 14 okulda da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti.

Haber Merkezi AA
Adana'da yoğun yağış nedeniyle bir çok evi su bastı.
Adana'da yoğun yağış nedeniyle bir çok evi su bastı.

Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, yazılı açıklamasında, olumsuz hava şartları nedeniyle ilçedeki okullarda bugün eğitim yapılmayacağını belirterek, "Öğrencilerimizin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için bugün eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesini kullandı.

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Adana'nın merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki 14 okulda da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okullar tatil edilmişti.

Adana sele teslim oldu: Her yer göle döndü, araçlar su içinde kaldı, evleri su bastı, yollar çöktü
FOTOĞRAF 24
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Adana'da, pazartesi günü saat 21.00 sıralarında başlayan ve etkisini arttırarak devam eden kuvvetli yağış, hayatı felç etti.
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Gece boyunca da etkili olan yağış nedeniyle birçok cadde ve sokak su altında kaldı.
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Kozan Caddesi göle döndü, evlerinde mahsur kalanlar botlarla kurtarıldı.
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Ege Bağatur ve Mustafa Kemal Paşa bulvarlarının kesiştiği kavşaktaki köprünün asfaltında çökme meydana geldi.
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Su baskınının da bulunduğu kavşak, trafiğe kapatıldı.
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Sele teslim olan Levent Mahallesi'nde araçlar su içinde kaldı. Bazı kamu bina ve hastanelerin bodrum katlarını da su bastı.
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Başta Adana Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri ve AFAD ekipleri, gece boyunca mahsur kalanları kurtarma çalışması yaparken, sel sularını da tahliye etmeye çalıştı.
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Merkez ilçeler Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam'da eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, yeni uyarılarda bulundu.
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Dün metrekareye 182 kilogram düşen yağışın bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli olarak devam edeceği ve mevcut yağışlara ilave olarak metrekareye 40 ile 70 kilogram daha yağışın düşeceğinin beklendiği açıklandı.
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Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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Adana Valiliği, kamu kuruluşlarında engelli, hamile ve kronik hastalıkları olan personelin idari izinli sayılacağını bildirdi.
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Adana sele teslim oldu Ek fotoğraflar
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Adana sele teslim oldu: Her yer göle döndü, araçlar su içinde kaldı, evleri su bastı, yollar çöktü
Adana'da kenti etkisi altına alan kuvvetli yağış, aralıksız sürüyor. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar su içinde kaldı, bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı. Evlerinde mahsur kalanlar, botlarla kurtarıldı. Merkez 4 ilçede eğitim öğretime bugün de ara verilirken, Meteoroloji, Adana'da metrekareye 182 kilogram yağışın düştüğünü açıkladı.


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