|
Gündem

Aday 13 Şubat’ta açıklanacak: CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 6'lı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayının açıklanacağı gün için, 12'inci toplantının yapılacağı 13 Şubat’ı işaret etti. “Büyük bir olasılıkla 13 Şubat'ta bir karar alacağız.” diyen Kılıçdaroğlu, bu toplantıda adayın belirlenip daha sonra da açıklanabileceğini belirtti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
03:45 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘13 Şubat’ta ne öğreneceğiz?’ sorusuna, “13 Şubat’ta inşallah cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna” yanıtını verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ‘13 Şubat’ta ne öğreneceğiz?’ sorusuna, “13 Şubat’ta inşallah cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna” yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de katıldığı canlı yayında, 6’lı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun başkanlığında 12’inci kez bir araya gelecek olan liderler zirvesinden sonra kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Önce “13 Şubat’ta adayımızı açıklayacağız” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında bu toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenip daha sonra da açıklanabileceğini de kaydetti.

ORTAK METİNLE AÇIKLANACAK

CHP lideri, ‘13 Şubat’ta ne öğreneceğiz?’ sorusuna ise, “13 Şubat’ta inşallah cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında ise; ortak adayın açıklaması için 6’lı Masa’nın 13 Şubat tarihini kararlaştırdığını ifade ederek, “6 lider 13 Şubat’ta bulaşacağız. Artık 13 Şubat mı olur, yoksa 13 Şubat’ta karar alacağız, bu tarihin açıklanması için belli bir tarih mi olur? Büyük bir olasılıkla 13 Şubat’ta bir karar alacağız. Diyelim ki cumhurbaşkanı adayımız 13’ünde değil de, 23’üncüde kamuoyuna bir şekliyle ne yapacağını ortak mutabakat metniyle birlikte açıklayacak” diye konuştu.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#6'lı Masa
#Adaylık
#Seçim
2 saat önce
default-profile-img
Aday 13 Şubat’ta açıklanacak: CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi
Türkiye aynı kararlılıkta
Oto devi Toyota’dan Sakarya’ya yeni görev
Petlas’tan 420 milyon dolarlık yatırım
İspanya'nın jet-set tatil bölgesine Türk mobilyası
EYT bugün Meclis’e sunuluyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.