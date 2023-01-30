Aday 13 Şubat’ta açıklanacak: CHP lideri Kılıçdaroğlu tarih verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV’de katıldığı canlı yayında, 6’lı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun başkanlığında 12’inci kez bir araya gelecek olan liderler zirvesinden sonra kamuoyuna açıklanacağını söyledi. Önce “13 Şubat’ta adayımızı açıklayacağız” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında bu toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirlenip daha sonra da açıklanabileceğini de kaydetti.

CHP lideri, ‘13 Şubat’ta ne öğreneceğiz?’ sorusuna ise, “13 Şubat’ta inşallah cumhurbaşkanı adayımızı açıklayacağız kamuoyuna” yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında ise; ortak adayın açıklaması için 6’lı Masa’nın 13 Şubat tarihini kararlaştırdığını ifade ederek, “6 lider 13 Şubat’ta bulaşacağız. Artık 13 Şubat mı olur, yoksa 13 Şubat’ta karar alacağız, bu tarihin açıklanması için belli bir tarih mi olur? Büyük bir olasılıkla 13 Şubat’ta bir karar alacağız. Diyelim ki cumhurbaşkanı adayımız 13’ünde değil de, 23’üncüde kamuoyuna bir şekliyle ne yapacağını ortak mutabakat metniyle birlikte açıklayacak” diye konuştu.