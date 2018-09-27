Aday belirlemede anket yetmeyecek

Yerel seçimler için takvim hızla işlerken AK Parti’de hazırlıklar yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Yerel seçimlerde, oyunu ve belediye sayısını artırmayı hedefleyen AK Parti, titiz bir çalışma yürütüyor. Parti kurmayları vatandaştan en çok desteği alacak adayı çıkarmak için çalışıyor.

DOĞRU ADAY İÇİN ÇALIŞIYOR

Doğru adayı belirleme konusunda tek bir yöntemle sınırlı kalmayan AK Parti, yüz yüze görüşme, telefon, SMS, saha çalışması, genel değerlendirme yöntemlerini kullanıyor.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

AK Parti yönetimi, seçmene kimi aday görmek istediklerini ve adayların taşıması gereken özellikleri soruyor. Aday belirleme sürecinde mevcut belediye başkanıyla ilgili performans değerlendirmeleri de yapılıyor. Bu isimlerin halkın beklentilerine uyup uymadığı analiz ediliyor.

ÇOK YÖNLÜ İNCELEME

Anketin yapıldığı bölgenin eksikleri ve milletin beklentileri de tespit ediliyor. Anket çalışmasında ittifak için de görüş alınıyor. AK Parti kaynakları yaptıkları çalışmayı şöyle özetliyor: “Neredeyse her şehirle, belediye başkanıyla ve hizmetleriyle ilgili 5 anketimiz var. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde, eğer illerdeki teşkilatlarımız aynı fikirdeyse anketler aynı şeyi söylüyorsa bizim alandan gelen arkadaşlarımız da aynı fikirdeyse hiç tereddüt etmeden orada adayımızı açıklarız. Bunlar çelişiyorsa orada biraz daha üzerinde düşünürüz. Anketlerde birinci çıkmak yetmeyecek.”

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