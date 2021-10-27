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ANKARA

Adayı abla belirleyecek

Cumhurbaşkanlığı adaylığında tercihini İmamoğlu’ndan yana kullanma sinyalleri veren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ilginç gerekçe buldu. Akşener, “Ablam bana dedi ki, ‘Ekrem kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm. Bu bir gerekçe, oy verme gerekçesi” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Adayı abla belirleyecek
Meral Akşener

İttifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023 adaylığında renk vermeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri’nin adaylıkları için önünü kapattığı belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş’a sürpriz bir şekilde yeşil ışık yaktı. Millet İttifakı’nda adaylık denklemi yeniden kuruluyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin başbakanlığına talip olduğunu daha önce açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın göstereceği aday konusunda sürpriz bir açıklama yaparak CHP cephesini dalgalandırdı.

Meral Akşener: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş
OYNAT 00:48
Meral Akşener: Ablam Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' görmüş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha önce Fatih Sultan Mehmet'e benzettiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu güzellemeye devam ediyor. Karar TV yayınında konuşan Akşener, dindar olduğunu belirttiği ablasının, İmamoğlu'nun yüzünde 'Rabbi Yessir' gördüğünü söyledi.

İMAMOĞLU’NA YEŞİL IŞIK

Ortağı Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerine ilişkin belirsizliğini koruyan adaylığı konusunda renk vermeyen Akşener, CHP Lideri’nin “Arkadaşlarımız bir dönem daha belediye başkanlığı yapmalı” sözleriyle set çektiği belediye başkanlarının aday olması durumunda destekleyeceklerini söyledi. Akşener, “Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı’nın belediye Başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz hayır demeyiz” dedi.

GEREKÇESİ MANİDAR

Akşener’in iki isimden İmamoğlu’na yönelik sözleri de dikkat çekti. Daha önce İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzeten Akşener, katıldığı programda ablasının 75 yaşında dindar bir kadın olduğunu belirtip “Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana ‘Ekrem kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm’ dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar” ifadelerini kullanmıştı. Akşener’in bu sözleri ile birlikte Millet İttifakı içindeki adaylık hesapları yeni bir boyut kazanmış oldu. Akşener’in çıkışı ile bazı sözleri adaylık sinyali olarak yorumlanan özellikle İmamoğlu’nun elinin güçlendiğine işaret ediliyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Akşener’in bu sözlerine karşı nasıl bir tutum geliştireceği merak ediliyor.

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