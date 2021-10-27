​Adayı abla belirleyecek

İttifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023 adaylığında renk vermeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Lideri’nin adaylıkları için önünü kapattığı belediye başkanları İmamoğlu ve Yavaş’a sürpriz bir şekilde yeşil ışık yaktı. Millet İttifakı’nda adaylık denklemi yeniden kuruluyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin başbakanlığına talip olduğunu daha önce açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı’nın göstereceği aday konusunda sürpriz bir açıklama yaparak CHP cephesini dalgalandırdı.

İMAMOĞLU’NA YEŞİL IŞIK

Ortağı Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerine ilişkin belirsizliğini koruyan adaylığı konusunda renk vermeyen Akşener, CHP Lideri’nin “Arkadaşlarımız bir dönem daha belediye başkanlığı yapmalı” sözleriyle set çektiği belediye başkanlarının aday olması durumunda destekleyeceklerini söyledi. Akşener, “Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da Millet İttifakı’nın belediye Başkanları. İki ismin de seçilmesi için gayret gösterdim. Sayın Kılıçdaroğlu iki arkadaştan birini aday gösterdiği halde biz hayır demeyiz” dedi.

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GEREKÇESİ MANİDAR

Akşener’in iki isimden İmamoğlu’na yönelik sözleri de dikkat çekti. Daha önce İmamoğlu’nu Fatih Sultan Mehmet’e benzeten Akşener, katıldığı programda ablasının 75 yaşında dindar bir kadın olduğunu belirtip “Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana ‘Ekrem kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm’ dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar” ifadelerini kullanmıştı. Akşener’in bu sözleri ile birlikte Millet İttifakı içindeki adaylık hesapları yeni bir boyut kazanmış oldu. Akşener’in çıkışı ile bazı sözleri adaylık sinyali olarak yorumlanan özellikle İmamoğlu’nun elinin güçlendiğine işaret ediliyor. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun Akşener’in bu sözlerine karşı nasıl bir tutum geliştireceği merak ediliyor.

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