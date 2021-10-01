Millet İttifakı’nda taraflar arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı çekişmesi sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, adaylarının hazır olduğunu söyledi. Özkoç, “Sabah akşam ‘Millet İttifakı’nın adayı kim?’ diye tartıştırıyorlar... Bizim adayımız hazır. Yarın seçim olsa da hazırız” diyerek erken seçim istedi.
- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına yönelik spekülasyonlar artarken, adaylığı için topun atıldığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den “Ben başbakanlığa adayım” çıkışı gelmişti. HDP ise tutum belgesinde isme girmeyip ilkeler üzerinde durduklarını açıklamıştı.