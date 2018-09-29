Adaylara 5 kriter

Yerel seçimler için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren AK Parti’de isimlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülürken, aday profili için kriterler de belirlendi. Belediye başkan adayı ve meclis üyesi adaylarında aranan kriterler dikkat çekiyor.

KİBİRLİ BAŞKANLARA YER YOK

Halkla kaynaşma ve diyalog önünde engel olarak görülen ‘kibir’li başkanlar ve adaylarla arasına mesafe koyacak olan AK Parti, kendisini milletin üstünde gören kişilere vize vermeyecek. Aday incelemelerinde özellikle adil olmasına bakılacak. AK Parti millete hizmet edecek adaylarla yola devam edecek. Adaylarla aranacak bir diğer özellik sadakat olacak. Millete sadık ve sadakatli olanlar tercih edilecek.

Söz konusu kriterler aday belirleme sürecinde etkili olacak. Mevcut belediye başkanları ve bu seçimde aday olacak isimlerle ilgili olarak bu kriterlere uygun olup olmadığı tek tek incelenecek. Halkta karşılığı olmayan adaylar yarış dışı bırakılacak.

DİZİNİ KIRIP SOFRAYA OTURANLAR

AK Parti kaynakları, “Kendisini milletten üstün gören insanlarla işimiz olmaz. Dizini kırıp fukaranın sofrasına oturabilecek, sohbet edebilecek insanlara ihtiyacımız var. Kibir, siyasetin zehridir. Aramızda makam mevki budalalarının yeri yoktur. Aramızda şan, şöhret sevenlerin yeri yoktur. Bizim aramızda insanlara tepeden bakanlara yer yoktur, olmayacaktır, olmamalıdır” dedi.

Fuat Oktay’ın acı günü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın 83 yaşındaki annesi Şaziye Oktay, dün İstanbul’daki evinde vefat etti. Vefat haberi üzerine İstanbul’a gelen Fuat Oktay, Çekmeköy Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde taziyeleri kabul etti. Şaziye Oktay’ın cenazesi bugün öğle vakti Eyüp Sultan Camisi’nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedilecek.