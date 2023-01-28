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Adaylığı engellenemez

İYİ Partili Cihan Paçacı’nın istifasıyla sonuçlanan eleştiri krizi, Cumhur İttifakı’nın da takibinde. İktidar cephesinde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilmesine tahammül edemediği konuşuluyor. Altılı Masa’ya yakın bir isim de CHP Genel Merkezi’ne asılan ve Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının bulunduğu “Yeter Söz Milletin” yazılı pankart için “Dönülmez gecenin ufkundayız” yorumunda bulunarak “CHP liderinin adaylığı artık engellenemeyecek noktaya geldi.” dedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
02:08 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Altılı Masa toplantısı.

Altılı Masa toplantısı.

Altılı Masa’da İYİ Partili Cihan Paçacı’nın istifasıyla sonuçlanan eleştiri krizi, Cumhur İttifakı’nın da takibinde. İktidar kulislerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilmesine tahammül edemediği konuşuluyor. Akşener’in bu tutumuna dikkat çeken AK Parti kaynakları, “Milletvekillerinin sorunlarına kulak tıkayan Akşener’in istemediği yönde bir eleştiri olduğunda gerekli yaptırımları uygulaması, parti içindeki sorunları büyütülebilir” değerlendirmesinde bulundu. Paçacı’nın masa toplantısından hemen önce demeç vermesini anlayamadıklarını belirten CHP kaynakları ise istifaya ilişkin değerlendirmede bulunmaktan kaçındı. 6’lı Masa’ya yakın bir isim de CHP Genel Merkezi’ne asılan ve Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının bulunduğu “Yeter Söz Milletin” yazılı pankart için “Dönülmez gecenin ufkundayız” yorumunda bulundu: “CHP liderinin adaylığı artık engellenemeyecek noktaya geldi.”

YENİ KRİZLER KAPIDA

Ortak aday sancısının 6’lı Masa paydaşları arasında yeni istifalara neden olabileceği ileri sürülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına çekince koyan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın istifasının ardından, hem 6’lı Masa’da hem de masayı kuran aktörlerde “Süreç ve belirlenirse ortak adayın ismi acaba yeni istifalara sebebiyet verir mi” sorusuna yanıt aranıyor. Buna ilişkin kaygılar açık açık dillendirilmeye başlandı. Bu çerçevede çarpıcı bir açıklama İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray’dan geldi. Çıray, katıldığı bir televizyon programında “Eğer aday açıklansaydı Cihan Paçacı krizi gibi bir sorun yaşanır mıydı?” sorusuna yanıt verdi. Cumhurbaşkanı adayının 1 ay sonra açıklanacak olmasına göndermede bulunan Çıray, “Aday açıklandıktan sonra olmamasını temenni ediyorum ama hangi niyetle olursa olsun yine benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimse garanti edemez” değerlendirmesinde bulundu.



#Altılı Masa
#Cihan Paçacı
#İYİ Parti
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
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Adaylığı engellenemez
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