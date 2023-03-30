Adaylıktan çekilmeyen İnce'ye İYİ Partili Kavuncu'dan destek geldi: Haklı talebidir

Muharrem İnce-Buğra Kavuncu
Adaylığını duyurmasının ardından oyları böldüğü gerekçesiyle muhalefetin tepkisini çeken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanı adayı oldu.
Geçtiğimiz gün parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağırlayan İnce, 1 saatlik ziyaretin ardından yapılan ortak açıklamada Kılıçdaroğlu’nu
“Hoş geldiniz, güle güle!”
diye uğurladı.
İnce "Adaylıktan çekilmeyeceğim" dedi
İnce "Adaylıktan çekilmeyeceğim" dedi
İnce, gazetecilerin
“Adaylıktan çekilecek misiniz?”
sorusuna
“Hayır, öyle bir şey demedim”
karşılığını verdi. İnce,
“Bütün PKK’lılar, kaçak FETÖ’cüler… Herkes ateş ediyor, sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz”
diye konuştu.
Buğra Kavuncu: Haklı talebidir
Buğra Kavuncu: Haklı talebidir
Adaylıktan çekilmediği sebebiyle muhaliflerin tepkisine yol açan İnce'ye İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'dan destek geldi. Fox TV yayınına katılan Kavuncu,
"Sayın Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığı, linç edilecek, hakaret edilecek bir durum değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, son derece doğal ve haklı talebidir."
dedi.
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44 dakika önce