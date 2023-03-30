Adaylıktan çekilmeyen İnce'ye İYİ Partili Kavuncu'dan destek geldi: Haklı talebidir

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce’yi adaylıktan vazgeçirmek için Memleket Partisi’nde ziyaret etti. 1 saatlik ziyaretin ardından yapılan ortak açıklamada İnce, Kılıçdaroğlu’nu “Hoş geldiniz, güle güle!” diye uğurladı. İnce, gazetecilerin “Adaylıktan çekilecek misiniz?” sorusuna “Hayır, öyle bir şey demedim” karşılığını verdi. İnce, “Bütün PKK’lılar, kaçak FETÖ’cüler… Herkes ateş ediyor, sağdan soldan. Biz de Köroğlu gibi döne döne vuruşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.