Adem Soytekin yeniden tutuklandı

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik rüşvet yolsuzluk soruşturması sürüyor. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 17-26 Haziran ve 2 Temmuz'da ifade verip serbest bırakılan iş insanı Adem Soytekin’in eksik bilgi verdiği, aracılık ettiği rüşvet ve mal edinme konularında yanıltıcı beyanlarda bulunduğu öğrenildi. Savcılık, Soytekin’in yeniden tutuklanması için sulh ceza hakimliğine yazı gönderdi. Yazıda, şüphelinin ifadelerinden sonraki emniyet araştırmalarında, bazı beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu somut delillerle tespit edildiği belirtildi. Yazıda, Soytekin'in ifadelerinde kendisini ve eylemlerdeki rolünü dosyadan ari tutarak anlattığı, her ne kadar bazı bilgi ve belgeleri savcılığa sunarak soruşturma dosyasına katkı sağlamışsa da bazı beyan ve belgelerinin tutarsızlık içerdiği kaydedildi.