Adem Soytekin yeniden tutuklandı

İBB soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye olan Adem Soytekin’in eksik bilgi verdiği ve rüşvet konusunda yanıltıcı beyanlarda bulunduğu belirlendi. Kendisini ve eylemlerdeki rolünü dosyadan ari tutan Soytekin yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik rüşvet yolsuzluk soruşturması sürüyor. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 17-26 Haziran ve 2 Temmuz'da ifade verip serbest bırakılan iş insanı Adem Soytekin’in eksik bilgi verdiği, aracılık ettiği rüşvet ve mal edinme konularında yanıltıcı beyanlarda bulunduğu öğrenildi. Savcılık, Soytekin’in yeniden tutuklanması için sulh ceza hakimliğine yazı gönderdi. Yazıda, şüphelinin ifadelerinden sonraki emniyet araştırmalarında, bazı beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu somut delillerle tespit edildiği belirtildi. Yazıda, Soytekin'in ifadelerinde kendisini ve eylemlerdeki rolünü dosyadan ari tutarak anlattığı, her ne kadar bazı bilgi ve belgeleri savcılığa sunarak soruşturma dosyasına katkı sağlamışsa da bazı beyan ve belgelerinin tutarsızlık içerdiği kaydedildi.
RÜŞVETTEN HABERİ YOKMUŞ GİBİ
Soytekin'in “kendisini örgütten soyutlama gayreti içerisinde bulunduğu, eylemlerden ve eylemlerdeki rüşvetin teminine aracılık ettiği suçlamalarını kendisinin haberi yokmuş gibi anlattığı, kendisine suça ve eylemlere konu birtakım dairelerin devredileceğinin söylenmesi üzerine devralmış gibi göstermeye çalıştığı” ifade edilen yazıda, suç gelirlerini ve mal varlığı kaynağını gizleme içerisinde bulunduğu, bu nedenle şüphelinin etkin pişmanlık müessesesine yarar nitelikte samimi beyanlarda bulunmadığı kaydedildi. Soytekin'in bu gerekçelerle tutuklanması istendi. Sulh ceza hakimliğinin tutuklanmasını kararlaştırdığı Soytekin, 21 Ekim’de tekrar cezaevine gönderildi.