CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandı

Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı.
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir esnafın şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı.

Kemer'de 2 işletmesi bulunan esnaf M.N.A., eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül'ün kendisiyle irtibat kurarak, iş yerlerinden biriyle ilgili dava bulunduğunu, davaya rapor düzenleyecek bilirkişiyi tanıdığını, sorun yaşamaması için bu kişiyle olumlu rapor yazılması hususunda görüştüğünü, 10 bin dolar karşılığında anlaşıp, 500 dolarını da kendi adına ödediğini, kalan paranın da raporun yazımına müteakip talep edileceğini, aksi halde sorun yaşayacağını söylediğini, Mustafa Gül'ün iş yerinin çevresine gelip fotoğraf çektiğini ve bu nedenlerle tedirginlik duyduğunu beyan ederek şikayetçi oldu.



'DOLANDIRICILIK' SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI


Olayla ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. M.N.A.'nın seri numaraları alınan banknotları teslim etmesinin ardından dün Mustafa Gül'ün evinde arama yapıldı. Aramalarda seri numaraları alınan paralar ele geçirildi. Eski Belediye Başkanı Mustafa Gül 'Nüfuz ticareti' ve 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis merkezindeki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Mustafa Gül, 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklandı.



