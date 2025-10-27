İBB seçimleriyle ilgili şok itiraflar: Kampanyayı casuslar yapmış

CHP’nin 2019'daki İstanbul seçim kampanyasını ajanların yönettiği ortaya çıktı. 4 Temmuz'da "casusluk" suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizliliğe riayet etmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden gerçekleştirdiği, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen Hüseyin Gün İstanbul Terörle Mücadele Şubesinde 262 sayfa ifade verdi. Etkin Pişmanlık Yasası’ndan yararlanan Gün, İstanbul seçiminde aldığı rolü anlattı.

MANEVİ ANNESİ İSTEMİŞ!

Veri analizi alanında bir şirketi bulunduğunu belirten Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ’ı tanıdığını söyledi. Ayrıca, şüpheli şekilde hayatını kaybeden Seher Elçili Alaçam isimli kadının “manevi annesi” olduğunu anlatan Gün, “Manevi annem Necati Özkan’ın, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasını yürüttüğünü ve bana yardımcı olmamı söyledi. Özkan ile Etiler’deki ofisinde buluştuk. Sosyal medya analizinin hangi kapsamda olabileceği gibi sorular sordu bende kendisine sistemin ne şekilde olduğunu anlattım” dedi.

CASUSLAR DEVREDE

Teknoloji ve veri analizi konularında uzman bir çevresi bulunduğunu anlatan Gün, “Aaron Barr isimli ortağımdan bahsettim. Kendisi, bir dönem Anonymous ile mücadele etmiş, siber istihbarat analizinde oldukça etkili bir isimdi. Ayrıca, geçmişte CIA bünyesinde çalıştığını biliyordum. Ben herhangi bir ücret talep etmedim. Kendisi de ücret talebinde bulunmadı” diye konuştu.

VATANDAŞLARIN VERİLERİNİ TABANIMIZA ÇEKTİK

Reklamcı Necati Özkan’ın talebiyle açık kaynak istihbaratı kullandığını söyleyen Gün, şu ifadeleri kullandı: “ibb.gov.tr uzantılı e-posta adresleri ve şifrelerini kendi veri tabanımıza çektirdim. Hazırladığım raporları Özkan’a gönderirdim. Özkan da bu raporları başkana ilettiğini söylerdi. Raporlarda İstanbul’un farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşların talepleri, ihtiyaçları ve tepkileri yer alıyordu. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun bu verilere göre nasıl bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtiyorduk. ‘İstanbul Gönüllüleri’ adlı grubun sosyal medyada etkileşimde bulunmalarını da ben öneriyordum.” Gün, telefonundaki çeşitli yazışmalarda geçen “mayor” adlı kişinin Ekrem İmamoğlu olduğunu belirtti: “‘Şu anki başkan’ olarak anılan kişinin Ekrem İmamoğlu olduğunu biliyordum. Analiz ve raporlarım seçim kampanyasında kullanılıyordu.”

CIA, MI6 VE POLİS

Gün’ün Piiq Media’da CIA çalışanı Barr dışındaki bir diğer ortağı Darren Miller emekli bir polisti. Gün birlikte çalıştıkları Chris McGrath için de “Eski İngiliz Özel Kuvvetleri Komutanı Jhon Holmes vasıtasıyla tanırım. Chris bir dönem istihbarat servisinde çalıştı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Aaron Barr’in Viber konusunda CIA ile çalıştığını, ortağı Tom Conroy’un istihbaratçı, Darren Miller’ın emekli bir polis, Ed Suirsky’nin ise rapor hazırlayan kişi olduğunu aktardı.

YANARDAĞ’A HER AY PARA VERDİM

Önceki gün gözaltına alınan Tele1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı da manevi annesi Seher Alaçam aracılığıyla tanıdığını söyleyen Gün, “Kendisi manevi annemin bana yadigârıdır. 2019 civarında tanıştık. Yılda birkaç kez 2 bin–3 bin Euro ya da dolar tutarında maddi destek sağlardım” dedi.







