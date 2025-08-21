Adil bir barış için gayret gösteriyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan’ın Schoof ile görüşmesinde Türkiye-Hollanda ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, görüşmede Gazze’deki insani felaketin derinleşerek sürdüğünü, Netanyahu hükümetinin Gazze’nin tamamını askeri kontrol altına alma planının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Türkiye’nin, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için çalıştığını belirten Erdoğan, İstanbul Süreci’ne ev sahipliği yapan Türkiye’nin gayretlerini sürdüreceğini de ifade etti.





GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Erdoğan’ın Putin ile yaptığı görüşmede ise Alaska Zirvesi’nin sonuçları ve ticari ilişkiler başta olmak üzere Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ele alındı. Erdoğan, görüşmede, barış sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini; Türkiye’nin, adil bir barışa ulaşılması konusunda savaşın başından bu yana samimiyetle gayret gösterdiğini belirtti. Bu çerçevede tüm tarafların katılımıyla kalıcı barışı tesis etmeyi hedefleyen yaklaşımları desteklediğini dile getirdi.





DİYALOG DEVAM ETSİN

Rusya Devlet Başkanı Putin de İstanbul Süreci’ne dikkat çekerek, barış görüşmelerine Türkiye’nin ev sahipliği yapması ve gösterdiği gayretler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Görüşmede Erdoğan ve Putin, iki ülkenin diyalog halinde olmayı sürdürmesi konusunda mutabık kaldı.



