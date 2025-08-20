Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü: Ana gündem Ukrayna savaşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile telefonda görüştü: Ana gündem Ukrayna savaşı

20/08/2025, Çarşamba
G: 20/08/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Rusya Devlet Başkanı Putin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan- Rusya Devlet Başkanı Putin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Alaska zirvesinin sonuçları, ticaret başlığı, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ele alındı. Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin adil barış konusunda samimiyetle gayret gösterdiğini ve kalıcı barışı hedefleyen yaklaşımları desteklediğini söyledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Alaska zirvesinin sonuçları, ticaret başlığı başta olmak üzere Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini, Türkiye’nin adil bir barışa ulaşılması konusunda savaşın başından bu yana samimiyetle gayret gösterdiğini, bu minvalde tüm tarafların katılımıyla kalıcı barışı tesis etmeyi hedefleyen yaklaşımları desteklediğimizi belirtti.

Putin'den Erdoğan'a teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Putin, İstanbul Sürecine de dikkat çekerek, barış görüşmelerine Türkiye’nin ev sahipliği yapması ve gösterdiği gayretler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin iki ülkenin diyalog halinde olması konusunda mutabık kaldılar.




