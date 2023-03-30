Adıyaman'da hedef: Depremzedelere bayramı daha huzurlu bir ortamda yaşatmak

"Bazılarıyla ilgili altyapı çalışmaları devam ediyor. Çünkü çok büyük alanlarda bunları oluşturuyoruz. Bunların içinde kanalizasyonlar, özellikle sosyal alanlar, donatılar, elektrik, su var. Bu, aynı zamanda şehir inşası. Çünkü etrafının güvenliği, her şeyiyle beraber altyapı çalışmaları için yoğun çaba sarf ediliyor ama öyle ümit ediyoruz ki sonuna geldik artık. Bir hafta içinde bir anda konteynerde çok büyük rahatlama görülecek Adıyaman'da. Çünkü artık son noktaya gelindi."