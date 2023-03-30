Adıyaman'da hedef: Depremzedelere bayramı daha huzurlu bir ortamda yaşatmak
Kentte koordinatör vali olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, depremzede esnafın faaliyet göstermeye başladığı Adıyaman Kayseri Çarşı'yı ziyaret etti.
Burada esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Çiçek, kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesi için ilgililere, sorunların çözülmesi yönünde talimat verdi.
Çiçek, il genelinde 8 bin 500 kişinin konteynerde yaşadığını, hedeflerinin bayrama kadar 15 bin kişinin konteynerlere yerleşmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Talepte bulunan herkesi konteynere mutlaka alacaklarını vurgulayan Çiçek, ayrıca prefabrik evlere de vatandaşları yerleştirmeye başladıklarını belirtti.
Bayrama kadar Adıyaman'da özellikle konteynere yerleşme sorununu çözmüş olmayı ümit ettiklerini ifade eden Çiçek, bunun için gece gündüz mücadele verildiğini dile getirdi.
Kentte 28 noktada konteyner ve prefabrik kurulma çalışması yürütüldüğüne dikkati çeken Çiçek, şöyle devam etti:
Çiçek, hem sosyal marketler hem de gıda sisteminin yürümesiyle ilgili çok güzel çalışma yürütüldüğüne dikkati çekerek, sosyal marketler ve ana depolardaki özellikle gıdaların köylere ulaştırılmasında güzel bir zincir oluşturulduğunu anlattı.
Ramazan ayında her yerde iftar çadırları kurulduğunu belirten Çiçek, Adıyaman'da yaraların sarılması, hayatın normale döndürülmesi için her alanda bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.
"Her meslek grubunu ayrı ayrı ayağa kaldırıyoruz"
Çiçek, sosyal hayatın canlanması için esnafa iş yerlerini kazandırmaları gerektiğini, bunun için Adıyaman'da Kayseri Çarşı ile iki çarşının faaliyete geçtiğini belirterek,
Noter huzurunda çektikleri kurayla 10 iş yerini daha hak sahiplerine teslim ettiklerini anlatan Çiçek, şunları kaydetti:
"Adıyaman'da enkazın yüzde 69'u kalkmış durumda"
Çiçek, şehrin her yerinde hummalı bir çalışma bulunduğunun altını çizerek, şöyle konuştu: