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POLİTİKA

Adrese teslim mesajlar

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu’nda 120’den fazla devlet ve hükümet başkanına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel güçleri arzuladıkları yeni dünya düzeni konusunda riskler ve olası kaos için net mesajlarla uyardı.

Yasemin Asan Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

BM’NİN YAPISI

* BM’nin yapısına ilişkin Türkiye’nin reform talebini yineledi. “Dünya 5’ten büyüktür” diyen Erdoğan, BM reformunun bütçe ile sınırlı tutulmasının gerçek sorunların çözümüne katkı sunmayacağının altını çizdi.

KATLİAMLAR

* BM’nin özellikle de Güvenlik Konseyi’nin yapısını sorgulayan Erdoğan, Bosna’da, Somali’de Myanmar’da ve Filistin’de yapılan katliamların BM’nin gözü önünde gerçekleştiğine dikkat çekti.

FİLİSTİN VE KUDÜS

* Erdoğan, Filistin konusunda dünyanın Türkiye’nin her zaman yanında olacağını bir kez daha vurguladı.

İNSANİ YARDIM

* Erdoğan, zirvede ABD Başkanı Trump’un görmezden geldiği Türkiye’nin açık kapı politikasını da rakamlarla anlattı. Erdoğan, rakamlarla Türkiye'nin insani yardımlarda milli gelire oranla yüzde 0,85 ile dünya birincisi olduğunu söyledi.

GÜVENLİ BÖLGE

* Erdoğan, zirvede terör örgütleriyle ilgili mücadeleye vurgu yaptı. Erdoğan, "Hedefimiz, Münbiç’ten başlayarak Irak sınırına kadar olan Suriye topraklarının tamamını teröristlerden temizlemektir. İdlib'de silahlardan arındırılmış güvenli bölge tesisi için Rusya ile eşgüdüm halinde büyük çaba gösteren Türkiye Suriye’de daha fazla güvenli bölge oluşturmak için diplomasi ve askeri olarak operasyonlarına devam ediyor" dedi.

TERÖR DESTEĞİ

* Erdoğan, PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi terörist olarak tanımayan tüm ülkelere "terör örgütlerine karşı ilkeli yaklaşım sergilenmesi" çağrısı yaptı. Taktik çıkarları için teröristleri ileri nesil silahlarla donatan Amerika'yı da, "Gelecekte bunun acısını mutlaka çekecekler” sözleriyle uyardı.

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FETÖ UYARISI

* Erdoğan'nın FETÖ tehdidine karşı da önemli uyarıları vardı. Erdoğan, FETÖ'nün dünyanın dört bir yanında benzer faaliyetlerde bulunduğunu belirterek bu ülkelerden bazılarının tehdidin farkına varamadıklarını söyledi.

KAOS UYARISI

* Erdoğan, bugün ısrarla kaos çıkarmaya çalışan ülkeler olduğunu söyleyerek de Amerikan politikalarını eleştirdi ve gerek dünya ticaret düzeninin tek taraflı kararlarla bozulması çabası karşısında, dünyanın içine çekilmeye çalışıldığı siyasi ve ekonomik kaosun üstesinden gelmek için aynı endişeyi taşıyan ülkelerde birlikte çalışmaya Türkiye'nin hazır olduğu mesajını net olarak iletti.

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