AFAD Başkanı Memiş: 9 işçimize ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz

Okay Memiş, İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, bölgede olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama:"Şu anda önemli olan bu toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp, onları sağ salim çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm bilgileri vereceğiz. Bakın toprak diyoruz, biz gittik bütün arkadaşlarımızla hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Şu anda bütün arkadaşlar ölçümleri yapıyorlar. Vali Aydoğdu, ilerleyen zamanlarda yine açıklama yapacağını belirterek, "(Siyanür iddiaları) Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar." dedi.
Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni sahasındaki liç alanında yer alan tonlarca toprak kaydı. Kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları gece boyu sürdü. Feci olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi. Olaya ilişkin 4 Cumhuriyet savcısı ve 4 müfettiş görevlendirildi.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dokuz işçinin toprak altında kaldığını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaşanan kazayı araştırmak üzere üç Başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 6 Ambulans ve 2 UMKE Timinin medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başında olduğunu söyledi. Vali Aydoğdu'yu arayarak yaşanan faciaya ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise AFAD İl Müdürlüklerinden, Erzincan JAK, Erzincan TSK ve Erzincan Gönüllülerinden olmak üzere toplam 400 personel görevlendirildiğini aktardı.
Bazı basın yayın organlarında yer alan "Erzincan'da göçük altında kalan madencilerin sayısı resmi rakamın beş katı" iddiasına yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.