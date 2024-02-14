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AFAD Başkanı Memiş: 9 işçimize ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiye ulaşmak için her türlü yöntemi denediklerini bildirdi.

11:36 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 2'nci gün.
Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 2'nci gün.

Okay Memiş, İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, bölgede olduğunu ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ekiplerin geceden beri çalıştığını ifade eden Memiş,
"Arama kurtarma ekibi sayısı yeterli. Bakanlarımız burada ve 9 işçimize ulaşmak için her türlü yöntemi deniyoruz. Bütün imkanları seferber ettik. Her şey kontrolümüz altında"
dedi.

Erzincan Valisi Aydoğdu: Fırat Nehri'ne akıntı söz konusu değil
Erzincan Valisi Aydoğdu: Fırat Nehri'ne akıntı söz konusu değil

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'dan maden ocağındaki toprak kaymasına ilişkin açıklama:"Şu anda önemli olan bu toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp, onları sağ salim çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm bilgileri vereceğiz. Bakın toprak diyoruz, biz gittik bütün arkadaşlarımızla hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Şu anda bütün arkadaşlar ölçümleri yapıyorlar. Vali Aydoğdu, ilerleyen zamanlarda yine açıklama yapacağını belirterek, "(Siyanür iddiaları) Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar." dedi.

Altın madeninde toprak kayması: Toprak altında kalan işçiler var
Altın madeninde toprak kayması: Toprak altında kalan işçiler var

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, dokuz işçinin toprak altında kaldığını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yaşanan kazayı araştırmak üzere üç Başmüfettiş ile bir müfettiş görevlendirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 6 Ambulans ve 2 UMKE Timinin medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başında olduğunu söyledi. Vali Aydoğdu'yu arayarak yaşanan faciaya ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Arama kurtarma çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise AFAD İl Müdürlüklerinden, Erzincan JAK, Erzincan TSK ve Erzincan Gönüllülerinden olmak üzere toplam 400 personel görevlendirildiğini aktardı.


#AFAD
#Erzincan
#Okay Memiş
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