AFAD detayları duyurdu: Çanakkale açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

23:0215/11/2025, Cumartesi
DHA
Depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin ayrıntıları duyuran AFAD, sarsıntının ilçenin yaklaşık 13.93 kilometre açığında; yerin 8.33 kilometre derinliğinde meydana geldiğini kaydetti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın verilerine göre; Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, saat 21.29'da 4 büyüklüğünde deprem oldu. İlçenin yaklaşık 13.93 kilometre açığında, yerin 8.33 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi.



#Çanakkale
#Deprem
#Ayvacık
#AFAD
