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ANKARA

AFAD gönüllülüğü için yoğun talep: 404 bin kişi başvurdu

“AFAD Gönüllülük Sistemi çerçevesinde 404 bin kişi AFAD Gönüllüsü olmak için başvuruda bulundu. Özellikle gençler yoğun şekilde talepte bulununca gönüllülük yaşı 15’e düşürüldü.

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Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
​AFAD gönüllülüğü için yoğun talep: 404 bin kişi başvurdu
404 bin kişi AFAD Gönüllüsü olmak için başvurdu.

28 ay önce uygulamaya alınan AFAD Gönüllülük Sistemi 2021 Afet Eğitim Yılı’nda vatandaşların yoğun ilgilisini çekti. İki buçuk yıl dolmadan 404 bin kişi AFAD Gönüllüsü olmak için başvurdu. 2

60 bini çevrimiçi eğitimlerine devam eden gönüllülerden alanda profesyonel ekiplere yardım edecek 5 bin 145 Destek AFAD Gönüllüsü, saha eğitimlerini tamamlamak üzere.

EĞİTİM VE ETKİNLİKLER

Özellikle gençlerin yoğun talep gösterdiği uygulamaya başvuru yaşı 15’e düşürüldü. AFAD Gönüllülük Sistemi’nin daha da yaygınlaşması ve teşvik edilmesi için Milli Eğitim, Gençlik ve Spor ile Kültür ve TurizmBakanlıklarıyla pilot proje ve çalışmalar devam ediyor. Kırıkkale’nin pilot il olduğu 16 ildeki liselerde, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Afete Hazırlık Kulüpleri kurulmaya başladı. Kulüplerle gençler, AFAD gönüllüsü olmaya teşvik ediliyor, bu kapsamda çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştiriliyor.

BAŞVURULAR E-DEVLET’TEN

15 yaş ve üzerindeki kişiler AFAD Gönüllülük sistemine, e-Devlet üzerinden kolaylıkla başvurup ilk eğitimlerini internet üzerinden alabiliyor. AFAD Gönüllüleri, huzurevi ziyareti, kan bağışı, okullarda kütüp-hane kurma ve fidan dikme gibi sosyal görevler de alıyor.

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