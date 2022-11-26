AFAD'dan artçıların sürdüğü Düzce'de vatandaşlara 'panik yapmayın' uyarısı

Gölyaka ilçesi Sarıdere köyünde incelemelerde bulunan AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, yaşanan deprem sonrası devletin tüm kurumlarının Düzce'ye hareket ettiğini söyledi.

O günden bugüne aşama aşama çalışmaların yapıldığını aktaran Tatar, Düzce genelinde gerekli koordinasyonun sağlandığını kaydetti.

GÜNDEM Düzce Gölkaya'da 5.9 büyüklüğünde deprem: 23 yıl sonra aynı korku

Tatar, her bölgede ekiplerin ciddi çalışma yaptığını dile getirerek, "Hasar tespit çalışmaları büyük oranda tamamlandı, muhtemelen yarın öğle itibarıyla Düzce genelinde tamamlanmış olacak. Ortaya çıkan tabloya göre ağır, orta, az hasarlı ve hasarı olmayan binalar var. Bunlar aşama aşama düzen içinde yıkılacak. Bugün de Gölyaka'da Sarıdere köyündeki caminin yıkım çalışması devam ediyor. Bir yandan da Gölyaka, diğer ilçeler ve merkezde çatı hasarları var. Onunla ilgili de devletimiz belirli destekte bulunuyor." diye konuştu.

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FOTOĞRAF 9 İl Özel İdaresi ekipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin 24 Kasımda yıkım kararı almasının ardından iş makineleriyle köye geldi. Çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından çalışmalara başlayan ekipler, ilk olarak kubbenin yıkımını gerçekleştirdi. Ekiplerin camideki yıkım çalışmaları devam ediyor. Sarıdere köyü sakinlerinden Hüseyin Araç, gazetecilere, 1987 yılında yapılan caminin iki deprem gördüğünü söyledi. Sonrasında camide güçlendirme çalışmaları yapıldığını anlatan Araç, buna rağmen caminin bu depreme dayanamayarak ağır hasar aldığını kaydetti. Araç, Yıkılan caminin yenisi yapılacak. Çocuklarımızı bu camideki Kuran kursuna göndermiştik, vakit ve cuma namazlarında geliyorduk. Güzel anılarımızın olduğu bir camiydi. ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, önceki gün hasar tespit çalışmalarının ardından kolon ve kirişlerinde hasar olan Sarıdere Köyü Camisinin yıkılmasına karar vermiş, ibadete kapatılan caminin içinde sağlam kalan eşyalar, vatandaşların yardımıyla boşaltılmıştı. Üçüncü depreme dayanamadı: Düzce'de depremde hasar gören cami yıkılıyor Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremde hasar gördüğü için ibadete kapatılan Sarıdere Köyü Camisi'nin yıkılmasına başlandı.

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"Burada her şey kontrolümüz altında"

Gölyaka'da zarar tespit ve hasarla ilgili çalışmaların tamamlandığını aktaran Tatar, vatandaşlara psikososyal destek verme aşamasında olduklarını bildirdi.

Tatar, deprem sonrası sosyal medyada ve bazı platformlarda vatandaşı paniğe sevk eden açıklamalar yapıldığına dikkati çekerek, bunu anlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Bunu her deprem sonrasında gördüklerini ifade eden Tatar, "Vatandaşlarımız devletin resmi kurumları, AFAD dışında yapılan hiçbir açıklama ve paylaşıma itibar etmesinler. Çünkü burada her şey kontrolümüz altında, çalışmalar aşama aşama düzenli yürütülüyor. Her gün birkaç kez bütün paydaşlarla, kurumlarla koordinasyon toplantıları yapılıyor. Vatandaşın eksikleri birebir tespit ediliyor. Burada herkesin birbirine yardımcı olması gerekir. Afet yönetimi takım oyunudur. Bunda kimseyi ayırt edemezsiniz." dedi.

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Afetlerden sonra süreçlerin farklı farklı olduğunu dile getiren Tatar, deprem sonrası müdahale aşamasının tamamlanmış gibi gözüktüğünü söyledi.

"Bölgede bütün talepler yerine getirilmiş durumda"

Tatar, çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda psikososyal destek, az sayıda kalan zarar ve hasar tespit çalışması devam ediyor. Bunların hepsi koordineli şekilde yürütülüyor. Artık şu aşamada tamamen iyileştirme aşamasındayız. Vatandaşlarımıza bu aşamadan sonra kira yardımı yapılacak, konteyner desteği verilecek. Bunlarla ilgili devletimizin tüm birimleri büyük koordinasyon içerisinde.

Şu anda artık hayat normale döndü. Baktığınızda Gölyaka'da ve diğer ilçelerimizde vatandaşlarımız sabah kalktığında işine gidiyor, okullar sanıyorum önümüzdeki haftadan itibaren açılmaya başlayacak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız gerekli duyuruyu yapacaktır. O açıdan burada her şey aşama aşama düzenli şekilde yürüyor."

"Artçı sarsıntılar bu tür depremlerden sonra olağan"

Kentte şu ana kadar 280'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini aktaran Tatar, bunların sadece 2'sinin 4 ve üzeri büyüklükte olduğunu kaydetti.

Genel Müdür Tatar, depremzedelere şu uyarılarda bulundu: