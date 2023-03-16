|
Reklam
Reklam
Gündem

Afetzede besiciler desteklerden memnun

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı ve İslahiye başta olmak üzere merkez ilçelerdeki depremzede besicilere 2 bin tonluk yem desteği verdi. Üreticiler, afet sonrası yemlerinin kısa sürede hayvanlarına ulaştırıldığını söyledi.

04:00 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden depremzede besicilere yem desteği.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden depremzede besicilere yem desteği.

Merkez üssü Kahramanmaraş depremleri sonrası hayvan üreticilerinin yaşadığı kayıp ve zararı en aza indirmek için Gaziantep Büyükşehir, besicilerin ihtiyacına hızlıca karşılık verdi. Bu kapsamda Nurdağı ve İslahiye ile merkez ilçelerin batı kısmında ağıl ve ahırları zarar gören hayvan üreticilerine bin 500 ton büyükbaş, 500 ton küçükbaş hayvan yemi olmak üzere toplamda 2 bin ton yem desteği sağlandı.

Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin

EKİPMAN PARKI KURULACAK

Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, Gaziantep’teki afet sonrası geçimini hayvancılıkla sağlayan bölgelerin en çok zararı gördüğünü belirterek, “Besicilerimizin, acil ihtiyacı olan 2 bin ton yem desteği vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Su sıkıntısı yaşanıyordu deprem sonrası bunun üzerine 30 tonluk su desteğimiz oldu. Bugün itibariyle özellikle hububat alanları için 3 bin ton gübreye acil ihtiyaç var. Gübrelerin dağıtımının akabinde traktör ve zirai ekipmanlara sıra gelecek. Bunun için alet ve ekipman parkları kuracağız” dedi.

NEYE İHTİYACIMIZ VARSA GELDİ

Hamidiye köyü sakinlerinden Musa Özdemir, afet sonrası verilen desteklerden dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini dile getirerek, “Köy genelinde yaklaşık 250 küçükbaş ve büyük baş besliyoruz. Yem desteğimiz bütün hayvanlarımıza uygun şekilde yapıldı. Destekle birlikte hayvanlarımız da aç kalmaktan kurtulmuş oldu” bilgisini paylaştı. Ali Parsak ise “55 küçükbaş, 75 de büyükbaş hayvanım var. Ahırımız çöktü deprem sırasında. Ne ihtiyacımız varsa bu süreçte bizlere ulaştırıldı. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.



#Gaziantep
#Depremezede
#Destek
#Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
#Kenan Seçkin
3 saat önce
default-profile-img
Afetzede besiciler desteklerden memnun
Denizli İhracatçılar Birliğinden Genel Kurula çağrı
Karayolları Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Güngören Belediyesinden konut ve dükkan satış ihalesi
Acıyı karşılamak
2 ay yerine 4 ay uzasın
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.