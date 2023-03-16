Afetzede besiciler desteklerden memnun

Merkez üssü Kahramanmaraş depremleri sonrası hayvan üreticilerinin yaşadığı kayıp ve zararı en aza indirmek için Gaziantep Büyükşehir, besicilerin ihtiyacına hızlıca karşılık verdi. Bu kapsamda Nurdağı ve İslahiye ile merkez ilçelerin batı kısmında ağıl ve ahırları zarar gören hayvan üreticilerine bin 500 ton büyükbaş, 500 ton küçükbaş hayvan yemi olmak üzere toplamda 2 bin ton yem desteği sağlandı.

Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin

EKİPMAN PARKI KURULACAK

Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, Gaziantep’teki afet sonrası geçimini hayvancılıkla sağlayan bölgelerin en çok zararı gördüğünü belirterek, “Besicilerimizin, acil ihtiyacı olan 2 bin ton yem desteği vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Su sıkıntısı yaşanıyordu deprem sonrası bunun üzerine 30 tonluk su desteğimiz oldu. Bugün itibariyle özellikle hububat alanları için 3 bin ton gübreye acil ihtiyaç var. Gübrelerin dağıtımının akabinde traktör ve zirai ekipmanlara sıra gelecek. Bunun için alet ve ekipman parkları kuracağız” dedi.

NEYE İHTİYACIMIZ VARSA GELDİ

Hamidiye köyü sakinlerinden Musa Özdemir, afet sonrası verilen desteklerden dolayı emeği geçen herkese teşekkürlerini dile getirerek, “Köy genelinde yaklaşık 250 küçükbaş ve büyük baş besliyoruz. Yem desteğimiz bütün hayvanlarımıza uygun şekilde yapıldı. Destekle birlikte hayvanlarımız da aç kalmaktan kurtulmuş oldu” bilgisini paylaştı. Ali Parsak ise “55 küçükbaş, 75 de büyükbaş hayvanım var. Ahırımız çöktü deprem sırasında. Ne ihtiyacımız varsa bu süreçte bizlere ulaştırıldı. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.







