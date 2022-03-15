​Afganistan Kızılayı’nın kurucusu Fatma Geylani: Afganistan’ın geleceği için uğraşalım ​

Afganistan Kızılayı’nın kurucusu ve eski başkanı Fatma Geylani, Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere geldiği Antalya’da, Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı.

Ülkesinde 12 yıl boyunca Kızılay Başkanlığı yapan Geylani, yoksulluğun Afganistan’da yeni bir sorun olmadığına işaret ederken son dönemde orta sınıfın da hızla yoksullaştığına dikkati çekti.

ŞIK BİR TOPLANTI YAPALIM

Afganistan halkının 44 yıldır devam eden savaştan bıktığını ve mevcut durumu bir fırsat gibi görmek gerektiğini belirten Geylani, “İnsanlar savaştan bıkmış vaziyette ve yönetimde kim olacak konusuna vakit ayırmak istemiyor. ‘Afganistan tanınmalı mı’ sorunu sadece Taliban’ı değil, tüm Afganistan’ı cezalandıran bir şey. Kim olursa olsun bu hükümeti Afgan Hükümeti olarak görülmeli. Kabil’de çok şık bir basın toplantısı organize edip bunun üzerinden bir şey inşa edelim.” dedi.

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Afganistan’da Taliban’ın ya da Karzai’nin ne konuştuğunun değil halkın ne istediğinin önemli olduğunu vurgulayan Geylani, “Buraya gelmeden önce Afganistan halkıyla, gençlerle, yaşlılarla, kadınlarla buluştum. Onların tek bir mesajı var: Artık savaş yeter. Barış olsun, okula gidebilelim, hastanelere erişebilelim. Bir çaba harcanmalı. Barış için uğraşalım” ifadelerini kullandı.

KADINLAR İÇİN EĞİTİM HAK DEĞİL ZORUNLULUK

ABD’nin Afganistan Merkez Bankası’na ait rezervleri dondurması kararının da yine Afgan halkına bir ceza olduğunu söyleyen Geylani, şunları kaydetti:

“Bu ne eski ne de yeni devletin meselesi. Bir hükümetin değil, Afgan halkının parası. Sadece ve sadece halka ait bir para, halkın ekonomisine destek verecek bir para. Kimsenin bugün bu paraya dokunmaması lazım.” Afgan kadınların eşitlik beklentisi konusunda da Geylani, şunları kaydetti: “Kadınlar için eğitim bir hak değil, zorunluluk. İş hayatında aynı yerlerde hem erkekler hem kadınlar çalışmalı. Kim nerede faydalı olacaksa orada çalışsın. Ama kadın da erkek de idarelerde iş anlamında bir eşitliğe sahip olmalılar. 60 sene önce bir erkek ile bir kadın aynı haklara sahiptiler, beraber gidip oy kullanabiliyorlardı. Dolayısıyla biz Afganistan kadınlarının daha fazla taleplerde gözümüz yok. Taliban’ın söylemlerinde ifade ettiği konuları yerine getirmesi bizim için yeterli.”

AFGAN KALBİNDEN TÜRK KALBİNE

Geylani, bu süreçte Türkiye’den beklentileri konusunda ise şunları söyledi: “Afganistan halkı Türkiye’yi seviyor. Hükümetler dışında bir dostluk bu. Afgan kalbinden Türk kalbine. Türkiye çok büyük bir rol oynayabilir Afganistan’da. Biz Türkiye’den Afganistan’ın geleceğinde daha fazla rol oynamasını bekliyoruz.”

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