Afrika sevdamız bir haberle başladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nca 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle düzenlenen “Türkiye-Afrika Medya Zirvesi” yapıldı. İki gün süren zirveye, 45 Afrika ülkesinden 80 basın mensubu, Afrikalı diplomatlar, kamu kurumlarının yöneticileri, medya temsilcileri, akademisyenler, özel sektör çalışanları ve STK’lar katıldı. Programın ikinci gününde gerçekleşen “Çözüm Ortağı Olarak Türk Şirketleri” oturumunda Türk iş insanları Afrika’daki faaliyetlerinden bahsetti. Türkiye Afrika İş Konseyleri DEİK Başkan Yardımcısı Abubekir Salim’in moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Ali Doğan, Summa İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Bora, THY Afrika Satış Başkan Yardımcısı Hikmet Mesut Türkseven, Aktif Bank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Suat Utku ve eski Büyükelçi Şender Gürbüz konuşma yaptı.

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Yunus Yılmaz

LİMANI VE ULAŞIMI OLMAYAN ÜLKEYE HASTANE YAPTIK

Türk halkının duyarsız olmadığına dikkat çeken Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz, “Albayrak Grubu olarak Afrika’da iş yapmaya, 2010 yılında radyoda dinlediğimiz bir haber üzerine başladık. Birleşmiş Milletler’in (BM) Somali’de açlıktan ölen çocuklara ilişkin hazırladığı rapor okunuyordu. Sayın Cumhurbaşkanı’mız, 2011 yılında Afrika’ya ziyaretler gerçekleştirdi. Biz de oradaki çocukların hastane problemi olduğunu öğrendik ve o çocukları kurtarmak için yola çıktık. Hastane ihalesine katıldık ve ihaleyi kazandık. Uluslararası gemi nakliyesi olmayan bir ülkede 200 yataklı hastane açtık. Ulaşımın olmadığı bir ülkede hastane yapmak bize güven verdi ve diğer ülkelerde de bu inançla hareket ettik.” dedi.

BATILI ŞİRKETLER ÜLKELERİ YÜKSEK BORÇ ALTINA SOKUYOR

Batılı ülkelerin Afrika’daki ülkeleri yüksek borçların altına soktuğunu belirten Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Bulunduğumuz sektör çok stratejik. Liman, inşaat, çöp, tarım gibi birçok sektörde faaliyet gösteriyoruz. Ancak bunların içinde en önemlisi limanlar. Çünkü limanları sadece şirketler değil şirketlerin olduğu ülkeler de takip ediyor. Yani bir Çin markasıyla ihaleye giriyorsanız Çin devletini, bir Fransız firmasıyla ihaleye giriyorsanız Fransa’yı görebilirsiniz. Dünya devleri var, Batılı firmalar. Batılı ülkelerin ya da Çin’in çözüm modeliyle bizimki aynı değil. Onların sunduğu çözüm, büyük yatırım bütçeli. Oysa bu ülkelerin bu finansı sağlayacak imkanı yok. Borçlanıyorlar. Hiçbir ekipmanı olmayan bir liman düşünün, tüm ürünler yurt dışından ithal ediliyor. Birçok Afrika limanıyla Batılı ülkeler sözleşme imzalamış beş, on yıl beklemedeler. Biz de diyoruz ki, bu kadar büyük yatırıma gerek yok. Borca girmeden, verimliliği artırarak, küçük bir yeri çalışır hale getirelim.”

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Medya üzerinden manipülasyon