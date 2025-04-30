Afyon’da 50 milyon bütçeli koyun yetiştirme projesi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın öncülüğünde hayata geçirilen "Sürdürülebilir Koyun Projesi", kırsal kalkınmaya umut oldu. 2025 yılı İl Özel İdaresi bütçesinden ayrılan 50 milyon TL’lik kaynakla yürütülen proje çerçevesinde düzenlenen törenle Anadolu Merinosu ırkı 3 bin 72 koyun ve 128 koç, İl genelindeki 127 yetiştiriciye teslim edildi. Proje çerçevesinde, yüksek et ve döl verimiyle bilinen Anadolu Merinosu ırkı tercih edildi. Her üreticiye 24 dişi koyun ve 1 koç olmak üzere toplam 3 bin 175 küçükbaş hayvanın ön tahsisi gerçekleştirildi.