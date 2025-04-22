Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne 15 milyon liralık tıbbi cihaz desteği

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde, İl Özel İdaresi tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kazandırılan yaklaşık 15 milyon TL değerindeki tıbbi cihaz ve sağlık gereçleri, düzenlenen ziyaretle tanıtıldı. Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, hastane yönetimiyle birlikte yeni cihazları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yiğitbaşı, yapılan yatırımların sağlık hizmetlerinin daha kaliteli, verimli ve zamanında sunulmasına büyük katkı sağlayacağını belirterek, yeni cihazların hastaneye ve Afyonkarahisar halkına hayırlı olmasını diledi.