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Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'nda Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla vakit geçirdi

Afyonkarahisar Valisi Yiğitbaşı'nda Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla vakit geçirdi

11:554/04/2025, Cuma
IHA
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Vali Yiğitbaşı'nda Sevgi Evleri'ndeki çocuklara bayram sürprizi
Vali Yiğitbaşı'nda Sevgi Evleri'ndeki çocuklara bayram sürprizi

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Sevgi Evleri'nde devlet himayelerinde olan küçük çocuklara bayram ziyareti gerçekleştirip hediye ve harçlık dağıttı.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Sevgi Evleri'nde devlet himayelerinde olan küçük çocuklara bayram ziyareti gerçekleştirip hediye ve harçlık dağıttı. Çocuklarla oyunlar oynayan ve sohbet eden Vali Yiğitbaşı, Ramazan Bayramı programına gerçekleştirdiği ziyaretler ile devam ediyor.

Vali Yiğitbaşı'nda Sevgi Evleri'ndeki çocuklara sürpriz

Vali Yiğitbaşı bu çerçevede kentte devlet himayesinde Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, "Devletimizin himayelerinde yetişen delikanlılarımızı ziyaret ettik. Evlatlarımızın hayallerini ve hedeflerini dinlemek, her birinin bakışlarından cesur yüreklerini görmek çok kıymetliydi. En büyük arzumuz, bu çocuklarımızın kendilerine güvenen, vatanına milletine hayırlı evlatlar olarak yetişmeleri ve Devletimizin sıcak eli ile şefkatinin daima onların üzerinde olacağını bilmeleridir" dedi.


#Vali Yiğitbaşı
#Afyonkarahisar
#Kübra Güran Yiğitbaşı

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