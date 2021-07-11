Gündem Afyonkarahisarda sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu
3. SAYFA

Afyonkarahisar'da sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu

Afyonkarahisar'da serinlemek için sulama göletine girdikleri öne sürülen 2 kardeşin cesedi bulundu.

Haber Merkezi AA
Afyonkarahisar haber: Sulama göletine giren 2 kardeş boğuldu
Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da iddiaya göre, merkeze bağlı Kızıldağ köyünde dün hayvan otlatan Hamza (21) ve Muhammet Can Örnek (10) serinlemek için bölgedeki sulama göletine girdi.

Akşam saatlerinde hayvanlarla birlikte eve dönmeyen iki kardeşi, ailesi aramaya çıktı.

Gece saatlerinde kardeşlerin ayakkabılarını göletin çevresinde bulan yakınları, boğulma ihtimali üzerine durumu 112'ye bildirdi.

AA

Olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polis ekipleri, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından iki kardeşin cesedini göletten çıkardı.

AA

Afyonkarahisar'da acı olay: Kızını kurtardı yeğeni ile birlikte gölette boğuldu
GÜNDEM
Afyonkarahisar'da acı olay: Kızını kurtardı yeğeni ile birlikte gölette boğuldu

Bu sırada, kardeşlerin ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cenaze aracına alınan Hamza ve Muhammet Can Örnek'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu: Acılı babanın feryadı yürek dağladı
GÜNDEM
Baraj gölüne giren 2 çocuk boğuldu: Acılı babanın feryadı yürek dağladı
Abone Ol Google News
Mor baklava sofralarda

Mor baklava sofralarda

Gaziantepli baklava ustalarının son eseri.
Pistte oynarken öldü

Pistte oynarken öldü

​Kalp krizi geçiren adam bir anda yere yığıldı.
İnsanlığın 26 yıldır kanayan yarası: Srebrenitsa

​Ayasofya yüzbinlerce Müslümanın duasına ev sahipliği yaptı.

​Dünya denizcileri heyecanla o günü bekliyor.

​Yerli diziler yurt dışındaki Z kuşağının Türkçe'ye ilgisini artırıyor.

​Diyarbakır Anneleri Erdoğan'ın desteğinden memnun.

​CHP'nin ihraç edilenlere vaadi şehit yakınlarının tepkisini çekti.

​Osmanlı'daki 'hayvan hakları' tarihi belgelerde.

​"130 bine yeni almıştık kül oldu gitti"

​Haiti'de sokaklarda şiddet baş gösterdi, can güvenliği tehlikede.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.