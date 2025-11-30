Yeni Şafak
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

30/11/2025, Pazar
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.


Kazada yolcu otobüsündeki 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.




