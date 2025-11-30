Yeni Şafak
Şişli’de düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı: Polis müdahale etti

09:2530/11/2025, Pazar
DHA
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi

Şişli'de bir düğün salonunda iki aile arasında iddiaya göre laf atma nedeniye tartışma başladı.Salonda silahla ateş edilmesi sonucu panik yaşanınca tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sokakta da devam eden kavgaya Şişli Devriye Ekipler Amirliği polisleri müdahale etti.Olayda darbedilen birkaç kişinin hafif yaralandığı ve baygınlık geçirdiği öğrenildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre caddede bulunan bir düğün salonunda iki aile arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahla ateş edilince ortalık karıştı. Sokakta da devam eden kavgada taraflar birbirlerine vurmaya başladı. Bu sırada kavgaya karışanlardan bazıları darbedildi. Kavgada yaralananların yanı sıra baygınlık geçirenlerin de olduğu öğrenildi.


POLİS KAVGAYA MÜDAHALE ETTİ

Kavga sürdüğü sırada olay yerine gelen Şişli Devriye Ekipler Amirliği polisleri taraflara müdahale etti. Kavgada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayda kullanılan silaha polis tarafından el konuldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



