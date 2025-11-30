Şişli’de düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı: Polis müdahale etti

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre caddede bulunan bir düğün salonunda iki aile arasında laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahla ateş edilince ortalık karıştı. Sokakta da devam eden kavgada taraflar birbirlerine vurmaya başladı. Bu sırada kavgaya karışanlardan bazıları darbedildi. Kavgada yaralananların yanı sıra baygınlık geçirenlerin de olduğu öğrenildi.