Sahte şoför planı suya düşünce gazetecilere saldırdılar

Polis kaçan sürücünün tespiti için vatandaşın çektiği video ile araştırma başlatırken, bu duruma öfkelenen kaçan sürücünün yakınları hedeflerine görevini yapan gazetecileri aldı. Sahte sürücü planları tutmayan kaçan sürücünün yakınlarından olan bir kadın, görüntü almak isteyen basın mensuplarının önce üzerine yürüdü, sonra yakalamak için peşlerinden koştu. "Çekmeyeceksin, izin vermiyorum" diyen kadın, gazetecinin elindeki telefona almak için hamle yaptı. Ardından "Kırarım" diye bağıran kadın, "Yemin ediyorum bir çıksın. Hadi bir çıksın" diye hem sözlü hem de fiziksel olarak tehditler savurdu. Gazetecilerin peşine düşen kadın, gazetecilerin peşine düşerek tehditler savurmaya devam etti. Bununla da yetinmeyen kadın, basın mensuplarını fotoğraflarını çekerek tehdidini sürdürdü. O anlar anbean gazetecilerin kameralarına yansıdı.