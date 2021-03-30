Gündem Afyonkarahisarın Güney beldesindeki belediye seçimine 19 siyasi parti katılabilecek
POLİTİKA AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Güney beldesindeki belediye seçimine 19 siyasi parti katılabilecek

Afyonkarahisar'ın Güney beldesindeki belediye seçimine 19 siyasi parti katılabilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde 6 Haziran'da yapılacak belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimine 19 siyasi partinin katılabileceğine karar verdi.

Haber Merkezi AA
Afyonkarahisarın Güney beldesindeki belediye seçimine 19 siyasi parti katılabilecek
Arşiv

Kurulun, köy statüsünden belde statüsü kazanan Güney beldesindeki belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimine yönelik kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, beldede, belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi, 6 Haziran'da ara seçimlerle birlikte yapılacak.

  • Seçimlere, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi katılabilecek.
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