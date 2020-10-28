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Gündem Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı İYİ Partinin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener
POLİTİKA

Ağıralioğlu canlı yayında açıkladı: İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayının, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olacağını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Meral Akşener ve Yavuz Ağıralioğlu
Meral Akşener ve Yavuz Ağıralioğlu

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Halk TV’de Özlem Gürses’in sunduğu programa konuk oldu. Ağıralioğlu, programda yaptığı açıklamada, partisinin bir sonraki seçimlerde Cumurbaşkanı adayı olarak Meral Akşener’i göstereceğini söyledi.

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"Aksi beyan edilmedikçe adayımız Akşener'dir"

Ağıralioğlu, şu ifadeleri kullandı: “Algılar üzerinden değil, ilkeler üzerinden konuşulmalı. İYİ Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener’dir. Aksini beyan etmediği sürece. Biz bu yarışta kim Cumhurbaşkanı olsun kavgasını değil, ilkelerin mücadelesini vereceğiz. Türkiye’yi istişare, nezaket, parlamenter sistem yönetsin. Önce ilkelerde mutabık olunmalı. Öyle bir sistem kuralım ki keyfi uygulamalar ile kişisel hak ve hukuklar ihlal edilmesin.


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HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Dışarıda olsaydım Akşener'i evinde ziyaret ederdim' çıkışına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener FOX TV'de katıldığı programda cevap verdi. Akşener, 'Değerler üzerinden kutuplaştıran, vatandaşı birbiriyle kavga ettiren zihniyeti ortadan kaldırmak için bu partiyi kurduk' ifadelerini kullandı. Akşener net bir ifade kullanmaktan kaçındı.
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