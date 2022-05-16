Ağrı Dağı'nın eteğindeki vaha: İrem Bağları

Ertuğrul, \"Devletin verdiği fidanları akrabam Bayram Karahan dikti. İstasyon ormanı güzel oldu. Yazın orada piknik yapıyorlar. Gerek bizim köyden gerekse civar köylerden gelenler oluyor. Çok güzel bir yer. Çeşmesi var, suyu var, her şeyi var. Yalnız binaları biraz eskidi. İstasyonda artık tren durmuyor. Eskiden tren duruyordu, makinistler hep oradan gelip geçiyordu. Demir yolu çalışanları, orada yatıp kalkıyordu. Her şeyi muntazamdı. Şimdi ise eskidi, tren de durmuyor, direkt Kars'a geçip gidiyor\" dedi.