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Ağrı merkezli sekiz ilde yasa dışı silah operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Ağrı merkezli 8 ilde, "yasadışı silah ticaretinin tespitine ve önlenmesine" yönelik operasyon düzenlendi. Aylarca yapılan takibin ardından 22 şüpheli yakalandı.

17:26 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 17:26 - 12/12/2023 Salı
AA
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte "yasa dışı silah ticaretinin tespitine ve önlenmesi"ne yönelik çalışma yapıldı.


Bu kapsamda ekiplerce 3 aylık çalışmanın ardından Ağrı'nın Patnos ilçesi, Erzurum, Batman, Diyarbakır, Antalya, Bitlis, Şırnak ve Denizli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 22 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde, 1 AK47 uzun namlulu tüfek, 2 şarjör, 65 fişek ile 27 ruhsatsız tabanca, 28 tabanca şarjörü, 654 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca fişeği, 6 av tüfeği ve 2 av tüfeği şarjörü ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İstanbul'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK lehine faaliyet yürütenlerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgüt için insan kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için 2 ilçede 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.


#Ağrı
#operasyon
#Patnos
#silah
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