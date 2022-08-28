Ağrı’da 61 düzensiz göçmen yakalandı: İki kişi gözaltına alındı

60 Afganistan ve 1 Bangladeş vatandaşı olmak üzere 61 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Doğubayazıt GİM Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men etmeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan göçmen şahısların olduğu yönünde istihbari bilgilerin elde edilmesi üzerine konuyla alakalı olduğu düşünülen iki şahsın evine operasyon düzenlendi.

Şahısların ikamet ettiği adresine giden polisleri fark eden şahısların kaçması üzerine yeniden çalışma başlatan ekipler 2 şahsı yakaladı.

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Yapılan kimlik kontrolünde K.E ve T.B olduğu tespit edilen şahısların çıkış yaptığı adreste yapılan aramalarda 60 Afganistan ve 1 Bangladeş vatandaşı olmak üzere 61 düzensiz göçmen yakalandı. K.E ve T.B isimli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

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FOTOĞRAF 8 Yüksek Mahkeme, \"İşçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır\" ifadelerine yer verdi. Sekiz sene çalıştığı işyerinden kovulan satış temsilcisi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının ödenmediğini, işyerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasını sürdürdüğünü ancak alacakların kendisine ödenmediğini öne sürdü. <br>Davacı, ortalama iki ayda bir Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ay süre ile görevlendirildiğini ödenmesi gereken saha primlerinin sadece iki kez ödendiğini iddia etti. TAM YEVMİYE KARARI<br><br>Emsal nitelikte bir karara imza atan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, resmi tatil günlerinde bir saat dahi yapılan çalışmanın karşılığında tam yevmiye ödenmesi gerektiği hatırlatıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: \"İş Kanunu'nun 47. maddesindeki açık düzenleme karşısında ulusal bayram genel tatillerde çalıştığı anlaşılan davacının çalıştığı her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave 1 yevmiyeye (aylık maktu ücret30) daha hak kazandığı gözden kaçırılmıştır. Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi ulusal bayram-genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır. Hüküm altına alınan alacakların net mi yoksa brüt mü olduğunun hükümde belirtilmemesinin infazda tereddüte yol açacağı düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.\"<br> <br> Yargıtay'dan emsal resmi tatil kararı Yargıtay işçinin resmi tatilde çalışması durumunda alacağı ücret konusunda emsal niteliğinde bir karara imza attı. Buna göre, resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi tam yevmiye alacak.

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