Ağrı'da gümrük kaçağı bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçak olarak yurda sokulan 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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