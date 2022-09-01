Gündem Ağrıda gümrük kaçağı bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi
AĞRI

Ağrı'da gümrük kaçağı bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçak olarak yurda sokulan 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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Haber Merkezi AA
Ağrıda gümrük kaçağı bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi
Arşiv.

Ağrı'da yapılan operasyonda ekipler, Vatan Mahallesi'nde yer alan baraka şeklindeki iş yeri ve bahçesinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirdi.

Ekiplerce iki kişi gözaltına alındı.

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