Ağrı'da gümrük kaçağı bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi

Ağrı'da yapılan operasyonda ekipler, Vatan Mahallesi'nde yer alan baraka şeklindeki iş yeri ve bahçesinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirdi.
Ekiplerce iki kişi gözaltına alındı.
Ağrı'da yapılan operasyonda ekipler, Vatan Mahallesi'nde yer alan baraka şeklindeki iş yeri ve bahçesinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirdi.
Ekiplerce iki kişi gözaltına alındı.
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