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Gündem Ağrıda polis memuru tartıştığı meslektaşını vurarak öldürdü
AĞRI

Ağrı’da iki polis arasında kanlı kavga: Bir polis hayatını kaybetti

Ağrı’da polis memuru tartıştığı meslektaşını vurarak öldürdü

Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M. D., tartıştığı meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Ağrı’da iki polis arasında kanlı kavga: Bir polis hayatını kaybetti
Polis memuru tartıştığı meslektaşını silahla vurarak öldürdü

Olay bugün saat 22.00 sıralarında Hürriyet Mahallesindeki pansiyonda meydana geldi. Kadın polis memuru E.Ç. ile M.D. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

M.D.'nin, silahla ateş açtığı kadın meslektaşı E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi.

Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü
Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü

Yaşamını yitiren E.Ç.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.D. ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

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