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AĞRI

Ağrı'da korkunç olay: Ayak tabanları patladı

Ağrı'da hayvan otlatırken, direkten aşağı sarkan yüksek gerilim hattının altından geçerken akıma kapılan 10 çocuk babası Memduh Kaya'ın (69) ayak tabanları patladı. Hastaneye kaldırılan Kaya'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Ağrıda korkunç olay: Ayak tabanları patladı
Elektrik akımına kapılınca ayak tabanları patladı.

Olay, 9 Nisan günü Patnos ilçesine bağlı Tanyeli köyünde meydana geldi. Merada, çocukları ile birlikte büyükbaş hayvan otlatan Kaya, direkten aşağı sarkan yüksek gerilim hattının altından geçerken akıma kapıldı.

Akıma kapılan 10 çocuk babası Memduh Kaya'ın (69) ayak tabanları patladı.
DHA
Akıma kapılan 10 çocuk babası Memduh Kaya'ın (69) ayak tabanları patladı.

Yaralanan Kaya'nın ayak tabanları patladı. Yardımına koşan çocukları Kaya'yı Patnos Devlet Hastanesi’ne götürdü. Memduh Kaya, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Kaya'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.
DHA
Hastaneye kaldırılan Kaya'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Tedavisi süren Memduh Kaya, elinden giren yüksek gerilim hattının ayak tabanlarını patlatarak dışarı çıktığını söyledi.

Cehennemi yaşadığını ifade eden Kaya, "Çocuklarımla birlikte koyunları otlatıyorduk. Direği kırık yüksek gerilim hattının altından geçtim. Ben o hatta elektrik yok biliyordum. Yer yağmur nedeniyle ıslaktı. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Vücudumda büyük bir ağrı hissettim. Yardımıma gelen çocuklarım beni Patnos'a götürdü. Ayaklarımın altı patlamıştı. Akıma kapılmamla birlikte elektrik kesildi. Kesilmese perişan olurdum. Çocuğum bana dediği, baba elektrik seni çarptıktan sonra şimşek gibi gitti" dedi.

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