Gündem Ağrıda sağlık ekipleri hastalanan bebek için seferber oldu
AĞRI

Ağrı'da sağlık ekipleri hastalanan bebek için seferber oldu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan bebek, sağlık ekiplerinin kalınlığı 2 metreyi bulan karda zorlu çalışmasının ardından hastaneye ulaştırıldı.

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Haber Merkezi AA
Ağrıda sağlık ekipleri hastalanan bebek için seferber oldu
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İlçeye bağlı Günbuldu köyünde rahatsızlanan altı aylık bebek İslam Samancı'nın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, biri paletli iki ambulansla yolun ulaşıma açık olduğu Gümüşlü köyüne kadar ulaştı.

İki köy arasındaki altı kilometrelik yolun kapalı olması nedeniyle geriye kalan yolu paletli ambulansla ilerlemek zorunda kalan sağlık ekipleri, yer yer iki metreyi bulan karla mücadele etti.

Köye ulaşan ekipler, hasta bebeğe ilk müdahaleyi paletli ambulansta yaptıktan sonra, kendilerini yolun açık olduğu bölgede bekleyen ambulansa teslim etti.

Ambulans ekiplerince hastaneye kaldırılan İslam bebek, tedavi altına alındı.

İbrahim Samancı, sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Torunumun ishal, kusma ve ateşi vardı. Ateşi düşüremediğimiz için sağlık ekiplerinden yardım istedik. Allah onlardan razı olsun. dedi.

Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular
GÜNDEM
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular

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