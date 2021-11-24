Ağrı'da yapımı süren Derecek Barajı'ndan ekonomiye yılda 5 milyon 478 bin lira katkı

\"İnşallah 40 fabrikaya ulaşacağız\"<br><br>OSB yerleşkesinde Valilik olarak da 5 fabrika kuracaklarını anlatan Bilmez, şunları kaydetti:<br><br>\"İnşallah tekstilin kümelendiği bir kent oluruz. İzmir'de bu anlamda bir hava oluştu. İzmir'deki bütün firmaların kentimize ilgisi arttı. Önümüzdeki günlerde bir İstanbul çıkarmamız olacak. Batı illerindeki yatırımcıların doğuda yer arayışları başladı. Emek yoğun bir sektör, batıda işçi bulamakta sıkıntı yaşıyorlar. Bizler de bu anlamda en iyi yatırımın bölgeye yapılabileceğini iletiyoruz. Güzel bir hava yakaladık. İnşallah 40 fabrikaya ulaşacağız. Gelen firmalardan bazıları 4,5 parsel satın aldılar. Şu an ilgi çok iyi, inşallah devamı gelir. İzmirli firmaların Van'a geldiğini duyan diğer firmalar da yavaş yavaş Van'a gelmeye başladılar. Bu rüzgarı iyi değerlendirmemiz gerekir. En ciddi sorunumuz genç nüfusun işsizliği. Kentin nüfusunun yüzde 64'ü 30 yaşın altında. Türkiye'de en çok genç nüfusa sahip illerden biriyiz. Bu gençlerin iş sahibi olmalarını sağlamaya çalışmalıyız. Bizler de bunu özel sektörle yapmaya çalışıyoruz.\"