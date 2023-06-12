Ağrı'da zehirli yılan türlerinden Wagner engereği görüntülendi

"Tür, koruma altında endemik ve zehirlidir. Zehir seviyesi tam olarak bilinmiyor. Öldürücü mü, değil mi noktasında çalışmalar da var. İnsanlar için bilinmeyen her şey o anlamda öldürücü olabilir. Wagner engereğinin o bölgede (Ağrı) dağılış gösterdiği biliniyordu ama kayıt yoktu. Bu videoyla beraber bölgeden de kayıt oldu. Türün Kars'tan Muş'a kadar parça popülasyonlar halinde dağılış gösterdiği biliniyordu fakat Kağızman sırt kısımlarındaki bölgeden özellikle kayıtlara ihtiyacımız vardı ve bu anlamda da bu kayıt bizler için de güzel oldu."