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POLİTİKA

Ahlaksız dergiye soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren ahlaksız bir karikatüre yer veren Fransız Charlie Hebdo’nun yetkilileri hakkında re’sen soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dergi hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, derginin yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni ve karikatüristinin cezalandırılması isteniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dilekçede, derginin yayınında basın özgürlüğünün getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket edilmediği aktarıldı.
Dilekçede, derginin yayınında basın özgürlüğünün getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket edilmediği aktarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Charlie Hebdo’nun yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu 12, 13 ve 299’uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ERDOĞAN’DAN SUÇ DUYURUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, kendisine yönelik hakaret içerikli görsele ilişkin suç duyurusunda bulundu. Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, derginin yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni ve karikatürist hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan soruşturma yapılarak şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep edildi.

BU BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL

Söz konusu yayının basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedilen suç duyurusu dilekçesinde, basın kuruluşlarının basın etik kurallarına uymasının, bireylerin hak ve özgürlüklerini ihlal edecek tutum ve davranışlardan kaçınmasının gerekliliği ifade edildi. Dilekçede, derginin yayınında basın özgürlüğünün getirdiği sorumluluk bilinciyle hareket edilmediği aktarıldı.

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