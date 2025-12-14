Yeni Şafak
Ahmet Özer Bahçeli ile görüştü

14/12/2025, Pazar
G: 14/12/2025, Pazar
Ahmet Özer - Devlet Bahçeli

Görevden alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer, “Sayın Bahçeli'ye barış sürecine özverili ve samimi katkıları için teşekkürlerimi sundum" ifadesini kullandı.

Görevden alınan CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Bahçeli ile Ankara’da Genel Merkez’de yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özer “Sayın Bahçeli’ye barış sürecine özverili ve samimi katkıları için teşekkürlerimi sundum. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız” ifadesine yer verdi. Ahmet Özer, yargılamaların cezaya dönüşmemesinin ve kayyum uygulamasına son verilmesinin sürece katkısı olacağını söylediğini aktardı. Özer; Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklanmış, yaklaşık bir ay önce tahliye olmuştu.


