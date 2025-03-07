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‘Aile’ için kısa film yarışması

‘Aile’ için kısa film yarışması

Nazife Bardak
04:007/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Öğrenciler aile konulu kısa film yarışmasında mücadele edecek.

‘Huzurlu bir geleceğin tek tutunulacak dalı aile’ temasıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenleri ödüller verilecek. Genç Kitaplar Projesi kapsamında gerçekleştirilecek yarışmaya katılacak filmler 10 dakika ile sınırlı olacak. Birinci olan kısa filme 80 bin TL, ikinci olan filme 50 bin TL, üçüncü olan filme ise 35 bin TL ödül verilecek. Yarışmaya tüm öğrenciler katılabilecek. Yarışma için ön başvuru tarihi 1 Temmuz 2025 olarak belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği Genç Kitaplar projesi ile düzenlenen yarışmaya Kültür ve Turizm Bakanlığı da destek veriyor. Katılımcılar yarışmaya dair detaylara bakanlığın sitesinden ulaşılabilecek.



#Aile
#Toplum
#Aktüel

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