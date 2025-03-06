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Kadına şiddet pandemide arttı

Kadına şiddet pandemide arttı

Merve Safa Akıntürk
04:006/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Ev İçi Şiddet Acil Hattı’na gelen çağrılar üzerinden şiddetin kimden geldiği, türü, nerelerde daha yaygın olduğu ortaya konuldu.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu’nda önemli veriler paylaşıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurdan Duman, yaptığı değerlendirmede, bu hattın 15 Ekim 2007’den bu yana 82 bin 253 çağrı aldığını belirtti. Duman, şu bilgileri paylaştı: “İstanbul 14 bin 325 vaka ile ilk sırada yer alırken, onu 1376 vakayla Ankara ve 1017 vakayla İzmir izledi. En fazla çağrı ise pandemi döneminde alındı. En fazla başvuru yüzde 42 oranıyla 31-55 yaş grubundan geldi. En az başvuru ise 56 yaş üstü kişilerden yapıldı. Şiddet uygulayanların yüzde 90’ı erkek. Fiziksel şiddet, 17 bin 601 vakayla en sık karşılaşılan şiddet türü oldu. Duygusal şiddet 15 bin 59 vakada, sosyal şiddet 5 bin 608 vakada, ekonomik şiddet 4 bin 346 vakada, cinsel şiddet 1456 vakada görüldü. Çocuk istismarı ve ihmali konusunda bildirilen 40 vakanın yarısında failler aile bireyleri çıktı. Kadına şiddet boşanma oranına da doğrudan yansıdı. Türkiye’de her 5 boşanmadan 1’i fiziksel şiddet ve kötü muameleye bağlı olarak gerçekleşti.”

YÜZDE 57’Sİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) sözcüsü Aslı Çelikağ Özcan da şunları kaydetti: Kadınların yüzde 41’i eşleri, yüzde 87’si aile üyesi veya partnerleri tarafından öldürülüyor. Ölümlerin yüzde 65’i evde gerçekleşiyor. 2024 yılında 222 kadın ateşli silahlarla, 113’ü kesici-delici aletlerle, 33’ü ise boğularak veya farklı yöntemlerle öldürüldü.



#Kadına Şiddet
#Toplum
#Aile

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