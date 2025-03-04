İzmir'de iki ayda "kadına karşı kasten yaralama" suçundan 77 tutuklama gerçekleştirildi

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, adliyede Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nda Cumhuriyet savcılarının sayısının iki kat artırılarak 8'e yükseltildiği, görev kapsamının da genişletildiği belirtildi. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, kolluk kuvvetleri ve aile mahkemeleri ile koordinasyonu sağlamak üzere bir cumhuriyet savcısının da görevlendirildiği ifade edilerek, büronun daha etkin bir rol üstlenmeye başladığı kaydedildi.