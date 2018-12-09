Aile resmimiz kalmadı!

Mısır’da ‘Abdülfettah Sisi’nin başa geldiği 2013 darbesinde Rabiatü’l Adeviyye meydanında şehit edilerek direnişin sembol ismi olan 17 yaşındaki Esma Biltaci’nin annesi, hapisteki İhvan lideri Muhammed Biltaci’nin eşi Sena el-Biltaci, Yeni Şafak’a konuştu. Oğulları Halit, Ammar ve Hüsam’la birlikte İstanbul’da hayata tutunmaya çalışan Sena el Biltaci’nin 24 yaşındaki diğer evladı Enes de hala Mısır zindanlarında.

SU BİLE VERİLMİYOR

Eşi ve çocuğunun tutuklanma sürecini anlatan Biltaci, “Eşim ve çocuğum darbe yaşandıktan sonra tutuklandı. Mısır’ın en kötü şartlarına sahip olan Akrep cezaevine gönderildi.. Yemek miktarı ise çok az, yani ancak bir bebeğin doyacağı kadar yemek veriliyor. İnsani açıdan eşim ve çocuğumun hiçbir hakkı yok. Sağlık durumları çok kötü, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyorlar” dedi.

17 yaşındaki Esma Biltaci, şehit olurken baba Muhammed Biltaci 5 yıldır cezaevinde

2 KEZ SUİKAST DÜZENLENDİ

Biltaci, “Eşime geçtiğimiz yıl idam cezası verildi. 5 yıldan bu yana ise iki kez suikast girişiminde bulunuldu. Birisinde yangın çıkararak yakmaya çalıştılar. İkincisinde ise elektrik vasıtasıyla suikast girişimi gerçekleştirdiler. Ama elhamdülillah ikisinden de kurtuldu. Bu girişim sadece eşime yapıldı. Onu öldürmek istiyorlar” diye konuştu.

En son eşi ve çocuğunu 2015 yılında gördüğünü söyleyen Biltaci, “Darbenin ilk yıllarında hapishane ziyaretlerine izin veriliyordu. O dönem yaşanan zulüm ve baskılar karşısında eşim ve çocuğum 21 günlük açlık grevine başlamıştı. Bende eşim ve çocuğumu ziyarete gittim. 2015 yılında yaptığımız bu ziyarette Sisi’nin asker ve polisleri bana ‘Neden eşin ve çocuğun açlık grevi yapıyor’ diyerek darp etti. Bir gün boyunca gözaltında kaldım. Bu süreçte bana iftira atılarak ‘Sen Sisi’ye hakaret ettin ve polislere sert davrandın’ denildi. İftira soncunda bana 6 ay hapis cezası verildi. Ben de mecbur kalarak İstanbul’a geldim. Cezam dolayısıyla 3 yıldır Mısır’a gidemiyorum. 3 yıldan bu yana da ailelerin ziyaret etmesi yasaklandı. Eşim ve çocuğumun durumu hakkında sadece avukat aracılığıyla bilgi alabiliyorum” dedi. Darbe sonrası evlerinin defalarca kez cuntacı askerler tarafından basıldığını kaydeden Biltaci, “Baskınlar sonucunda evimizdeki tüm evrak bilgi ve fotoğraflara el konuldu. Bu nedenle elimizde tek bir aile fotoğrafı bile kalmadı. Eşimin ve çocuğumun yüzünü ancak basın mensupları duruşma salonuna alınır ve fotoğraf çekilmesine izin verilirse o zaman görebiliyorum. Onun dışında göremiyorum” dedi.

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Yalnız değiliz

Kızının şehit edilmesinden sonra Türkiye’nin ailesine sahip çıktığını söyleyen Biltaci, “Bundan gurur duyuyorum. Vakıfların, üniversitelerin ya da toplulukların düzenlediği programlara çağrılıyorum. Esma'nın şehitliği üzerine konuşurken salonda bulunan kızlar kendilerinin de şehit olmak istediğini söylüyor. Bu duygu beni teselli ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği tepkiler bizim acımızı hafifletiyor. Türkiye halkına bize sahip çıktığı ve yalnız olmadığımızı gösterdiği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.