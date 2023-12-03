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AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı İslamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun cenazesi toprağa verildi. Cenaze törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İslamoğlu'nun babası Osman İslamoğlu ve yakınlarına taziyelerini iletti.

16:52 - 3/12/2023 Pazar
AA
K Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
K Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.

Samsun'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu (25) için Artvin'de cenaze düzenlendi.

Artvin Merkez Camisi'ndeki cenazeye, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Bakan Uraloğlu, İslamoğlu ailesine taziye dileklerinde bulundu. İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası İslamoğlu'nun cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.



#Doğukan İslamoğlu
#AK Parti
#Cenaze
#Trafik Kazası
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