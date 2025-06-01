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AK Parti bayramlaşmaya hazır

AK Parti bayramlaşmaya hazır

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde siyasi partiler arasında geleneksel bayramlaşma programı kapsamında temaslar gerçekleşecek.

AK Parti, bu kapsamda 9 siyasi partiyle bayramlaşacak. AK Parti’nin listesinde CHP yer almıyor. AK Parti’nin bayramlaşacağı partiler arasında MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti ve Doğru Yol Partisi yer alıyor. AK Parti ve CHP arasında bu bayramda da bayramlaşma yapılmayacak. AK Parti’de diğer siyasi partilere bayram ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere iki ayrı heyet oluşturulduğu bildirildi.



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