AK Parti bayramlaşmaya hazır

AK Parti, bu kapsamda 9 siyasi partiyle bayramlaşacak. AK Parti’nin listesinde CHP yer almıyor. AK Parti’nin bayramlaşacağı partiler arasında MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti ve Doğru Yol Partisi yer alıyor. AK Parti ve CHP arasında bu bayramda da bayramlaşma yapılmayacak. AK Parti’de diğer siyasi partilere bayram ziyaretlerini gerçekleştirmek üzere iki ayrı heyet oluşturulduğu bildirildi.