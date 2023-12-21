"Teşkilat Başkanlığımız, arkadaşlarımızı Cumhurbaşkanımızın takvimine göre buraya davet ediyorlar ve derinlemesine bir istişare gerçekleşiyor. Teşkilatlarımızın güçlü bir şekilde seçimlere hazırlandığını ve bu seçimlerden Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde çıkması için illerde Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğini koruyacak şekilde çalışmalarını, temaslarını sürdürdüklerini değerlendiriyoruz. Genel seçimlerden sonra bu yerel seçimleri, bütün bu başarıların tamamlanması, taçlanması bakımından bunu son derece önemli görüyoruz. Türkiye'nin bu seçimden sonra da çok önemli gündemleri olacak. Bütün o gündemlere, bu büyük başarıya imza atmış olarak devam ediyoruz." dedi.