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AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı: Aday istişaresi tamamlanan 15 il belli oldu

2024 yılının Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin öncesinde, belediye başkan adaylarının belli olacağı tarih merak edilmeye başladı. AK Parti'de aday istişare çalışmalarına hız verildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 15 ilde aday istişare çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Hangi illerde çalışmalar tamamlandı, işte merak edilen detaylar...

Büşra Soyal
Büşra Soyal
21:25 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Partiler büyükşehir belediye başkan adayları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. “AK Parti büyükşehir belediye başkan adayları açıklandı mı? Kesinleşen 15 belediye başkan adayı kim, isimleri neler?” sorusu da kamuoyu tarafından merak ediliyor.

İSTİŞARELER YAPILDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta parti genel merkezinde yoğun bir mesaisinin olduğunu ifade eden Çelik, yerel seçimlere hazırlık anlamında teşkilatların davet edildiğini, istişarelerin yapıldığını söyledi.

İSTİŞARESİ TAMAMLANAN 15 İL

Teşkilatlar vasıtasıyla illerdeki vatandaşların politikalara ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerinin ele alındığını belirten Çelik, seçimlerden Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında şu ana kadar Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon illerinde temayül çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirlerine bağlı olarak diğer illerle de önümüzdeki günlerde bu çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teşkilat Başkanlığımız, arkadaşlarımızı Cumhurbaşkanımızın takvimine göre buraya davet ediyorlar ve derinlemesine bir istişare gerçekleşiyor. Teşkilatlarımızın güçlü bir şekilde seçimlere hazırlandığını ve bu seçimlerden Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde çıkması için illerde Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliğini koruyacak şekilde çalışmalarını, temaslarını sürdürdüklerini değerlendiriyoruz. Genel seçimlerden sonra bu yerel seçimleri, bütün bu başarıların tamamlanması, taçlanması bakımından bunu son derece önemli görüyoruz. Türkiye'nin bu seçimden sonra da çok önemli gündemleri olacak. Bütün o gündemlere, bu büyük başarıya imza atmış olarak devam ediyoruz." dedi.


#AK Parti
#İstişare
#Belediye başkan adayı
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