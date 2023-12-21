2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Partiler büyükşehir belediye başkan adayları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. “AK Parti büyükşehir belediye başkan adayları açıklandı mı? Kesinleşen 15 belediye başkan adayı kim, isimleri neler?” sorusu da kamuoyu tarafından merak ediliyor.
İSTİŞARELER YAPILDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta parti genel merkezinde yoğun bir mesaisinin olduğunu ifade eden Çelik, yerel seçimlere hazırlık anlamında teşkilatların davet edildiğini, istişarelerin yapıldığını söyledi.
İSTİŞARESİ TAMAMLANAN 15 İL
Teşkilatlar vasıtasıyla illerdeki vatandaşların politikalara ilişkin değerlendirmeleri ve taleplerinin ele alındığını belirten Çelik, seçimlerden Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında şu ana kadar Ankara, Adana, İzmir, İstanbul, Balıkesir, Samsun, Bursa, Denizli, Kayseri, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Ordu, Malatya ve Trabzon illerinde temayül çalışmalarının tamamlandığını aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdirlerine bağlı olarak diğer illerle de önümüzdeki günlerde bu çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: