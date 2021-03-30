AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan 'Kovid-19 aşılamasında basın mensuplarına öncelik verilsin' önerisi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde, Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

"Salgın yasaklarında bile çalıştılar"

Basın mensuplarının Kovid-19 aşısı olması yönündeki taleplere ilişkin konuşan Dağ, "Muhabirler ve kameramanlar gece gündüz demeden çalışıyor. Sel felaketinde, deprem felaketinde, savaşta ve hastalıkta muhabirler hep sahada çalıştı. Koronavirüs salgını yasaklarında bile çalıştılar. Bu sebeple basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı ile görüşme halindeyiz

Bu konuda Sağlık Bakanlığıyla görüşme halinde olduklarını aktaran Dağ, "En kısa zamanda basın emekçilerine müjdeli haberi vereceğiz" ifadesini kullandı.

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