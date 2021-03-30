Gündem AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağdan Kovid-19 aşılamasında basın mensuplarına öncelik verilsin önerisi
POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan 'Kovid-19 aşılamasında basın mensuplarına öncelik verilsin' önerisi

Basın mensuplarının Kovid-19 aşısı olması yönündeki taleplere ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Sel felaketinde, deprem felaketinde, savaşta ve hastalıkta muhabirler ve kameramanlar hep sahada çalıştı. Koronavirüs salgını yasaklarında bile çalıştılar. Bu sebeple basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmelidir" dedi. Dağ, Sağlık Bakanlığı ile görüşme halinde olduklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağdan Kovid-19 aşılamasında basın mensuplarına öncelik verilsin önerisi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde, Anadolu Yayıncıları Derneği Başkanı Sinan Burhan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

"Salgın yasaklarında bile çalıştılar"

Basın mensuplarının Kovid-19 aşısı olması yönündeki taleplere ilişkin konuşan Dağ, "Muhabirler ve kameramanlar gece gündüz demeden çalışıyor. Sel felaketinde, deprem felaketinde, savaşta ve hastalıkta muhabirler hep sahada çalıştı. Koronavirüs salgını yasaklarında bile çalıştılar. Bu sebeple basın emekçilerine aşılamada öncelik verilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı ile görüşme halindeyiz

Bu konuda Sağlık Bakanlığıyla görüşme halinde olduklarını aktaran Dağ, "En kısa zamanda basın emekçilerine müjdeli haberi vereceğiz" ifadesini kullandı.

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